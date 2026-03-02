Блокада Ормузского пролива: производители нефти смогут работать не больше 25 дней

Полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти в течение не более 25 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в анализе JPMorgan Chase & Co., сообщает турецкая редакция Bloomberg.

Ограничение мощностей

По данным отчета, семь основных производителей в регионе (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Ирак и Иран) имеют общую емкость для хранения на берегу примерно 343 млн баррелей.

Этого ресурса хватит всего на 22 дня непрерывной добычи при полной остановке экспорта.

Использование пустых танкеров в качестве дополнительных плавучих хранилищ позволит продлить этот срок максимум до 25 дней, после чего производители вынуждены будут физически остановить скважины.

Хотя у Саудовской Аравии и ОАЭ есть трубопроводы, позволяющие транспортировать нефть в обход пролива, их мощности недостаточно для замещения традиционного морского экспорта.

Общий объем поставок через регион составляет около 19 млн баррелей в день, что значительно превышает пропускную способность имеющихся наземных путей.

Текущее состояние транзита

По состоянию на конец февраля 2026 г. объем транзита через Ормузский пролив уже сократился до 4 млн баррелей в день, что составляет лишь четверть от привычного уровня. Основную часть этого потока составляет иранская сырая нефть.

Паралич морского движения вызван решениями судовладельцев, которые прекратили поставки из соображений безопасности после военных операций США и Израиля против Ирана, а также ответных ударов Тегерана.

Напомним, в понедельник, 2 марта, цены на нефть продемонстрировали стремительный рост на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США объявили о начале военной кампании против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является устранение угроз со стороны действующего иранского режима и защита американских граждан и союзников.