Блокада Ормузької протоки: виробники нафти зможуть працювати не більше 25 днів

Повна блокада Ормузької протоки дозволить ключовим виробникам Близького Сходу продовжувати видобуток нафти протягом не більше ніж 25 днів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в аналізі JPMorgan Chase & Co., повідомляє турецька редакція Bloomberg.

Обмеження потужностей

За даними звіту, сім основних виробників у регіоні (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Ірак та Іран - ред.) мають загальну ємність для зберігання на березі приблизно 343 млн барелів.

Цього ресурсу вистачить лише на 22 дні безперервного видобутку за умови повної зупинки експорту.

Використання порожніх танкерів як додаткових плавучих сховищ дозволить продовжити цей термін максимум до 25 днів, після чого виробники будуть змушені фізично зупинити свердловини.

Хоча Саудівська Аравія та ОАЕ мають трубопроводи, що дозволяють транспортувати нафту в обхід протоки, їхньої потужності недостатньо для заміщення традиційного морського експорту. Загальний обсяг поставок через регіон становить близько 19 млн барелів на день, що значно перевищує пропускну здатність наявних наземних шляхів.

Поточний стан транзиту

Станом на кінець лютого 2026 року обсяг транзиту через Ормузьку протоку вже скоротився до 4 млн барелів на день, що становить лише чверть від звичного рівня. Основну частину цього потоку складає іранська сира нафта.

Параліч морського руху спричинений рішеннями судновласників, які припинили поставки з міркувань безпеки після військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану, а також ударів Тегерана у відповідь.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

28 лютого США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.