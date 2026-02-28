Спецоперація США проти Ірану: як це вплине на ситуацію в Україні

США оголосили про початок військової кампанії проти Ірану. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку чинного іранського режиму та захист американських громадян і союзників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

За словами Трампа, рішення про початок операції продиктоване необхідністю ліквідувати "неминучі загрози". Він назвав керівництво Ірану "жорстокою групою людей", діяльність якої становить небезпеку для США, їхніх військових, закордонних баз і партнерів по всьому світу.

У восьмихвилинному зверненні президент наголосив, що протягом 47 років іранський режим, за його словами, вів кампанію насильства, спрямовану проти американців та цивільних у різних країнах.

"Це був масовий терор, і ми більше не збираємося цього терпіти", — заявив Трамп, згадавши попередні атаки, пов’язані з Іраном.

У відповідь на дії США Іран здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про роботу систем протиповітряної оборони та закликала громадян негайно пройти в укриття.

Водночас ізраїльські медіа The Times of Israel і Channel 12 із посиланням на джерела повідомляють про можливу загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Мохаммада Пакпура внаслідок ранкових ударів 28 лютого. За їхніми даними, існують ознаки того, що Хаменеї міг бути вбитий, хоча раніше повідомлялося лише про його поранення. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також Channel 12 повідомляє про "дуже значну шкоду", завдану керівництву іранського режиму та його військовим командирам. Очікується звернення Хаменеї, яке, за припущеннями журналістів, могло бути записане заздалегідь.

Вплив на ситуацію в Україні та світову економіку

The Times of Israel пише, що Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку. На цьому тлі ціни на нафту марки Brent досягли семимісячного максимуму.

Водночас, за даними Financial Times та аналітиків, ескалація на Близькому Сході може негативно позначитися на постачанні засобів протиповітряної оборони для України. США вже почали перекидати ракети-перехоплювачі до регіону для захисту своїх баз і Ізраїлю від можливих іранських ударів.

Окремим напрямком ударів стали об’єкти з виробництва балістичних ракет і безпілотників. З огляду на те, що Іран є ключовим постачальником дронів і ракет для Росії, послаблення його військової промисловості може обмежити можливості РФ здійснювати масовані атаки по Україні.

Аналітики Kyiv Post зазначають, що падіння або суттєве послаблення іранського режиму позбавить Путіна стратегічного партнера, що в перспективі змінить баланс сил у Східній Європі.

"Путін зробив політичну ставку на відносини з Іраном, посилаючись на них як на доказ того, що Росія все ще має значення на світовій арені. Цей удар принижує Москву", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході, МСЗ України радить громадянам утриматися від поїздок в Ізраїль та Іран.

"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться в повідомленні.