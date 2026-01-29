Брюссель покарав Іран за допомогу Росії у війні: Рада ЄС запровадила нові санкції

Рада Європейського Союзу розширила санкційний список проти Ірану через його безпосередню участь у війні Росії проти України та масові порушення прав людини.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

До санкційного списку додано чотири особи та шість організацій, які є ключовими ланками іранського ВПК. Серед них:

Khojir Missile Development and Production — провідна компанія з розробки та виробництва балістичних ракет;

— провідна компанія з розробки та виробництва балістичних ракет; Sahara Thunder — підставна структура Міністерства оборони Ірану, що займається тіньовим імпортом-експортом військових технологій;

— підставна структура Міністерства оборони Ірану, що займається тіньовим імпортом-експортом військових технологій; Приватні компанії, які постачають критичні компоненти для КВІР (Корпусу вартових Ісламської революції).

Серед фізичних осіб під санкції потрапили генеральні директори та акціонери підприємств, відповідальних за розробку БПЛА та ракетних технологій.

Тотальне ембарго на технології

Зрештою, Рада вирішила поширити заборону на експорт, продаж, передачу або постачання з ЄС до Ірану, включивши до неї додаткові компоненти та технології, що використовуються в розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів та ракет. До оновленого переліку увійшли:

Енергетичні матеріали та спеціальні суміші;

та спеціальні суміші; Високотехнологічна електроніка , комп’ютери та засоби інформаційної безпеки;

, комп’ютери та засоби інформаційної безпеки; Навігаційні системи , авіоніка та аерокосмічні рушійні установки;

, авіоніка та аерокосмічні рушійні установки; Датчики та лазери, що використовуються в сучасних системах озброєння.

Порушення прав людини

Через насильство проти мирних протестувальників ЄС запровадив санкції проти ще 15 фізичних та 6 юридичних осіб з Ірану.

У повідомленні підкреслюється, що каральні заходи спрямовані проти тих, хто відповідальний за репресії та залякування громадян силами безпеки.

Серед нових підсанкційних осіб — очільник МВС та голова Ради національної безпеки країни Ескандар Момені.

Масштаб обмежень

На сьогодні загальна кількість підсанкційних осіб у межах цього режиму зросла до 24 осіб та 26 організацій. Чинність санкційного режиму офіційно продовжено щонайменше до 27 липня 2026 року.

В ЄС наголошують, що військова підтримка іранським режимом російської агресії є прямою загрозою безпеці всього європейського співтовариства.

Нагадаємо, Іран, який є четвертим за величиною виробником в ОПЕК (3,2 млн барелів на добу), опинився під загрозою зміни режиму. Згідно з даними Reuters, Білий дім розглядає варіанти атак, які могли б спровокувати внутрішні протести в країні.