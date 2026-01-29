Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту продовжують зростати: світ готується до удару США по Ірану

нафта, газ
Ціни на нафту зросли / Depositphotos

Світові ціни на нафту зростають третій день поспіль, додавши 1,5% у четвер на тлі побоювань щодо можливості військового нападу США на Іран.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 94 центи, або 1,4%, до 69,34 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 92 центи, або 1,5%, до 64,13 долара за барель. Загалом з початку тижня обидва контракти додали в ціні близько 5%.  

Загроза війни на Близькому Сході

Основним драйвером ринку стала заява про можливі удари США по іранських силах безпеки. Адміністрація Дональда Трампа посилила тиск на Тегеран через його ядерну програму, відправивши до регіону військово-морську групу.

Іран, який є четвертим за величиною виробником в ОПЕК (3,2 млн барелів на добу), опинився під загрозою зміни режиму. Згідно з даними Reuters, Білий дім розглядає варіанти атак, які могли б спровокувати внутрішні протести в країні.

Дефіцит запасів та природні катаклізми

Окрім геополітики, ринок підігріли новини зі США та Казахстану:

  • США: Запаси сирої нафти несподівано скоротилися на 2,3 млн барелів, хоча аналітики прогнозували їх зростання. Водночас видобуток у Штатах лише починає відновлюватися після зимового шторму "Папороть".
  • Казахстан: Родовище Тенгіз лише поетапно повертається до повної потужності після масштабних пожеж на електромережах минулого тижня.

Аналітики попереджають: поки "геополітична премія" за ризики навколо Ірану залишається високою, ціни на енергоносії продовжуватимуть свій рух вгору.

Нагадаємо, світові ціни на нафту продовжують зростати в середу, 28 січня, через побоювання щодо поставок після зимового шторму, який порушив видобуток та експорт сирої нафти в США. Водночас напруженість на Близькому Сході надала додаткову підтримку.

Автор:
Тетяна Бесараб