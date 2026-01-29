Ціни на нафту продовжують зростати: світ готується до удару США по Ірану

Світові ціни на нафту зростають третій день поспіль, додавши 1,5% у четвер на тлі побоювань щодо можливості військового нападу США на Іран.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 94 центи, або 1,4%, до 69,34 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 92 центи, або 1,5%, до 64,13 долара за барель. Загалом з початку тижня обидва контракти додали в ціні близько 5%.

Загроза війни на Близькому Сході

Основним драйвером ринку стала заява про можливі удари США по іранських силах безпеки. Адміністрація Дональда Трампа посилила тиск на Тегеран через його ядерну програму, відправивши до регіону військово-морську групу.

Іран, який є четвертим за величиною виробником в ОПЕК (3,2 млн барелів на добу), опинився під загрозою зміни режиму. Згідно з даними Reuters, Білий дім розглядає варіанти атак, які могли б спровокувати внутрішні протести в країні.

Дефіцит запасів та природні катаклізми

Окрім геополітики, ринок підігріли новини зі США та Казахстану:

США: Запаси сирої нафти несподівано скоротилися на 2,3 млн барелів , хоча аналітики прогнозували їх зростання. Водночас видобуток у Штатах лише починає відновлюватися після зимового шторму "Папороть" .

Аналітики попереджають: поки "геополітична премія" за ризики навколо Ірану залишається високою, ціни на енергоносії продовжуватимуть свій рух вгору.

Нагадаємо, світові ціни на нафту продовжують зростати в середу, 28 січня, через побоювання щодо поставок після зимового шторму, який порушив видобуток та експорт сирої нафти в США. Водночас напруженість на Близькому Сході надала додаткову підтримку.