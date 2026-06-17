Підготовка до зими: У Києві збудували нові об’єкти когенерації на 60 МВт (ФОТО)

Київ завершив будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації, які мають потужність близько 60 МВт. Ці станції дозволяють одночасно виробляти електрику та тепло, забезпечуючи локальні мережі автономним живленням.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наразі у столиці вже працюють 4 когенераційні установки. Потужність кожної становить 4,5 МВт, що сумарно дає 18 МВт. Вони інтегровані в єдину енергосистему України. Паралельно на об'єктах завершують зведення технічного захисту другого рівня.

Окрім запущених 60 МВт, ще понад 100 МВт потужності перебувають на стадії будівництва. Загалом до кінця поточного року Київ має отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.ФОТО

Віталій Кличко / Київська міська рада

Для стабільної роботи системи водопостачання місто змонтувало три дизель-генераторні установки. Їхня загальна потужність складає понад 15 МВт. У планах на цей рік — збільшити резерв потужності для систем водозабезпечення до 40 МВт.

Віталій Кличко / Київська міська рада

Роботи виконали у межах комплексного плану стійкості міста, ухваленого Київрадою у березні.

"На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування", — зазначив Кличко.

Фінансування та графіки робіт розподілили між конкретними виконавчими підрозділами.

Загальна програма підготовки включає майже 200 проєктів у різних секторах:

інженерно-технічний захист обладнання;

ремонт пошкоджених енергооб'єктів;

монтаж сонячних панелей у закладах освіти;

модернізація електрощитових у житлових будинках за програмами співфінансування;

забезпечення автономного живлення медичних та соціальних установ.

" За всіма напрямами тривають роботи. На різних локаціях та будівельних майданчиках", — зазначив мер.

За його словами, на сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості. Їх втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. Фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 – містом і державою.

Раніше повідомлялося, що Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку міста до зими. Кошти спрямують на відновлення пошкоджених енергооб’єктів, посилення інженерного захисту, розвиток когенерації та резервних джерел тепла, а також підготовку систем водопостачання.