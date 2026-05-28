Нова котельня на 4,5 МВт замінить п’ять зношених теплоджерел у Києві
У Шевченківському районі Києва завершують будівництво сучасної енергоефективної котельні потужністю близько 4,5 МВт. Новий об’єкт із резервним живленням забезпечуватиме теплом і гарячою водою понад 20 будівель та замінить у роботі п’ять застарілих теплоджерел.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
У столиці модернізують тепломережі
Нова котельня відповідає сучасним стандартам енергоефективності та споживатиме значно менше газу порівняно зі старим обладнанням. Її робота буде повністю автоматизованою, що дозволить мінімізувати потребу в постійній присутності персоналу.
У межах підготовки столиці до наступного опалювального сезону міські служби продовжують модернізацію об’єктів теплопостачання, зокрема теплоджерел малої потужності. У Шевченківському районі нова котельня має замінити п’ять застарілих і зношених теплоджерел, які вже не відповідали сучасним вимогам ефективності та надійності.
Котельню також обладнали потужним генератором для безперебійної роботи навіть у разі відключення електроенергії. У КМДА нагадали, що на придбання та встановлення резервних джерел живлення для критичної інфраструктури місто вже спрямувало близько 2 млрд грн.
Наразі будівництво об’єкта перебуває на фінальному етапі. Фахівці «Київтеплоенерго» розпочали прокладання мереж до будівель, які отримуватимуть тепло та гарячу воду від нової котельні.
Окремо зазначається, що підключення до нового теплоджерела дозволить вирішити проблему одного з житлових будинків із приватною даховою котельнею, обладнання якої вийшло з ладу після аварійного перегріву через тривалу експлуатацію та значні навантаження минулого опалювального сезону.
Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт.