Генератори та мобільна котельня з Данії допоможуть Києву під час енергетичної кризи

Київ отримав із Данії генератори та мобільну котельню, які посилять енергетичну безпеку міста під час кризи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Енергетична безпека Києва

До Києва з Копенгагена, столиці Данії, надійшла чергова партія гуманітарної допомоги: три генератори потужністю 88, 110 та 128 кВт і мобільна котельня потужністю 1455 кВт.

У складних умовах енергетичної кризи це обладнання допоможе підсилити стійкість критично важливих об’єктів, соціальних закладів та житлових будинків міста.

Київ висловлює подяку Копенгагену та всьому данському народу за підтримку, а також благодійному фонду Bevar Ukraine за сприяння у доставці життєво необхідного обладнання, підсумовує пресслужба.

Допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

В кінці січня Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.