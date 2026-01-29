Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Німеччини в межах зимового пакета підтримки

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від Уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, обсяг якого було збільшено до €120 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

До першої партії увійшли дві когенераційні установки, генератори та інша критично важлива техніка. Обладнання вже введене в експлуатацію та забезпечує електро- і теплопостачання для понад 86 тисяч мешканців Києва, зокрема житлових будинків, лікарень, дитячих садків і шкіл.

Найближчим часом до України надійдуть ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт, а також 76 модульних котелень. Це дозволить забезпечити світлом і теплом мільйони людей у різних регіонах країни.

У межах зимового пакета екстреної підтримки також передбачено постачання 300 сонячних електростанцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення та 45 одиниць будівельної техніки для проведення термінових ремонтних робіт.

Цієї зими Німеччина додатково надала €60 млн на гуманітарні потреби України, а також зробила внесок у розмірі €167 млн до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала в грудні.

У період, коли ворог системно атакує енергетичну інфраструктуру та намагається залишити українські міста без світла і тепла, своєчасна підтримка міжнародних партнерів відіграє ключову роль у забезпеченні базових потреб людей.

Нагадаємо, кілька днів тому партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.