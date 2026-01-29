Запланована подія 2

Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета поддержки

Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии в рамках зимнего пакета поддержки
Украина получила первую партию энергетического оборудования от Германии / Юлия Свириденко

Украина получила первую партию энергетического оборудования от правительства Германии в рамках зимнего пакета экстренной поддержки, объем которого был увеличен до €120 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

В первую партию вошли две когенерационные установки, генераторы и другая критически важная техника. Оборудование уже введено в эксплуатацию и обеспечивает электро- и теплоснабжение более 86 тысяч жителей Киева, в том числе жилых домов, больниц, детских садов и школ.

В ближайшее время в Украину поступят еще 41 когенерационная установка общей мощностью 40,8 МВт, а также 76 модульных котельных. Это позволит обеспечить светом и теплом миллионы людей в разных регионах страны.

В рамках зимнего пакета экстренной поддержки также предусмотрены поставки 300 солнечных электростанций, 375 батарей для резервного электроснабжения, 15 мобильных гибридных генераторов, 10 пеллетных систем отопления и 45 единиц строительной техники для проведения срочных ремонтных работ.

Нынешней зимой Германия дополнительно предоставила €60 млн на гуманитарные нужды Украины, а также внесла взнос в размере €167 млн в Фонд поддержки энергетики, который Украина получила в декабре.

В период, когда противник системно атакует энергетическую инфраструктуру и пытается оставить украинские города без света и тепла, своевременная поддержка международных партнеров играет ключевую роль в обеспечении базовых потребностей людей.

Напомним, несколько дней назад партия из 76 аварийных генераторов по стратегическим резервам ЕС прибыла в Киев для возобновления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Автор:
Татьяна Гойденко