Допомога ЄС Україні: 76 аварійних генераторів прибули до Києва

Партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула до Києва для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Генератори ЄС для України

Це частина з 447 генераторів, які Єврокомісія анонсувала раніше через сильні морози у січні. Загальна вартість обладнання становить 3,7 млн євро, частина генераторів буде доставлена до прифронтових регіонів.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що це демонстрація конкретної допомоги та частина постійної підтримки енергетичної стійкості України. Вона додала, що ще частина обладнання знаходиться на митниці.

Заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк зазначила, що генератори будуть рівномірно розподілені по регіонах, приділяючи особливу увагу великим містам, таким як Київ та Дніпро. Частина обладнання також буде використана на водоканалах для підключення насосів.

Заступник генерального директора Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський підкреслив важливість співпраці у доставці генераторів та повідомив, що вже 72 з 76 генераторів розвантажені, а решта доставляється до Кропивницького.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення ЄС надав Україні допомоги на суму близько 190 млрд євро, включаючи понад 10 тисяч генераторів через Механізм цивільного захисту.

Нагадаємо, Київ вже отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Також, чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.