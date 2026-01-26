Енергетична підтримка для Києва: Польща передала місту генераторів на майже 2 млн євро

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Як пише Delo.ua, про це інформує мер столиці Віталій Кличко.

Київ підсилює стійкість об’єктів соцсфери

"Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Київ отримав такі генератори:

1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт.

1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт.

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт кожен.

108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання становить 2 376 кВт, що значно посилює енергетичну стійкість столиці.

"Сьогодні прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші. Найближчим часом очікуємо наступну. Також вже в дорозі чергова допомога від Варшави - ще 90 генераторів", - написав Кличко.

Кличко повідомив, що Польща стала ключовим партнером України у час війни. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримує підтримку від міжнародних партнерів, і Польща відіграє одну з провідних ролей.

Завдяки польській допомозі українці отримали значну гуманітарну підтримку, зокрема для енергозабезпечення, а також медичне обладнання, продукти харчування та інші необхідні ресурси.

Ситуація зі світлом

20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.

Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.

Київ через дуже складну ситуацією в енергетиці готується до реагування на різні сценарії розвитку подій. Міський голова столиці Віталій Кличко радить мешканцям зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидати їх.