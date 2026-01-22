- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Київ перейде від екстрених до жорстких графіків відключення світла
У Києві енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.
Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram.
Він заявив, що такий режим має запрацювати найближчими днями.
Міністр підкреслив, що ситуація в енергосистемі залишається «вкрай напруженою». Зокрема й у столиці, де продовжують діяти екстрені відключення.
Шмигаль додав, що над відновленням світла та тепла упродовж дня 21 січня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях задіяні 52 бригади.
Також у Києві вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають.
Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, комунальні служби разом з енергетиками працюють над тим, щоб відновити тепло- та енергопостачання киянам.
"Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби. Водопостачання відновили всім споживачам столиці", - розповів міський голова.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначав, що найбільше постраждали Печерський, Деснянський, Дніпровський, Дарницький та Солом’янський райони.
Ситуація в столиці
20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.
Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.
Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.
Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.
Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.