Киев перейдет от экстренных к жестким графикам отключения света

В Киеве энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам отключения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Он заявил, что такой режим должен заработать в ближайшие дни.

Министр подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается "крайне напряженной". В том числе и в столице, где продолжают действовать экстренные отключения.

Шмыгаль добавил, что над восстановлением света и тепла в течение дня 21 января работало 160 бригад. В ночное время на местах задействовано 52 бригады.

Также в Киеве частично стабилизировали работу теплогенерации. В настоящее время без отопления остается 3261 дом. На критических точках города задействовано 124 генератора разной мощности. Также в городе развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, коммунальные службы вместе с энергетиками работают над тем, чтобы возобновить тепло- и энергоснабжение киевлянам.

"Чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток. Водоснабжение восстановили всем потребителям столицы", - рассказал городской голова.

Вицепремьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отмечал, что больше всего пострадали Печерский, Деснянский, Днепровский, Дарницкий и Соломенский районы.

Ситуация в столице

20 января из - за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода .

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а улучшения следует ожидать уже после завершения морозов.