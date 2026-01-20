Мини-ТЭЦ для Киева: Германия передаст столице две когенерационные установки

Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ – правительственным учреждением Германии о передаче двух когенерационных установок (мини-ТЭЦ).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

Киев подписал меморандум по GIZ

Стороны подписали Меморандум, согласно которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе.

"Благодарю немецких партнеров за помощь в такое сложное для Киева время. Когда наш город живет и функционирует в кризисной ситуации", - написал Кличко.

Фото: КГГА

Напомним, в Киеве установили пять когенерационных установок, две из которых уже введены в эксплуатацию и снабжают теплом и электроэнергией объекты критической инфраструктуры города.

Три другие установки проходят завершающий этап пусконаладочных работ и вскоре тоже начнут работать на полную мощность.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.