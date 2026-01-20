Внаслідок атаки у Києві перебої з водою, опаленням та світлом: метро курсує зі змінами

У ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Про це пише Delo.ua.

Рух метро

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що на червоній лінії рух розпочнеться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 4:30-5:00 хв. Після завершення повітряної тривоги між лівим і правим берегом їздитимуть 2 поїзди між станціями "Лівобережна" — "Арсенальна" з інтервалом 20-25 хв і без зупинок на "Гідропарку" та "Дніпрі".

На зеленій лінії під час повітряної тривоги рух розпочнеться між станціями "Сирець" та "Видубичі" з інтервалом 7 хв, а між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" — 10 хв;

Рух поїздів на синій лінії відбуватиметься без змін.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Атака на Київ: які наслідки

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив що в Дніпровському районі столиці постраждала людина.

"У Дніпровському районі влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки. Всі служби прямують на місця", - уточнив він згодом.

Пізніше Кличко зазначив, що унаслідок атаки на лівому березі столиці фіксують перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури перейшли на автономний режим живлення.

Крім того, лівому березі міста перебої і з водопостачанням.

За словами міського голови, після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

"На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання", - зауважив Кличко.

Він додав, що комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.

Ситуація в столиці

9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення. У деяких будинках опалення немає досі.

Замість стабілізаційних відключень кияни зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

13 січня очільник Києва Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак.

Втім більшість експертів, яких опитало Delo.ua, переконані, що росіяни не облишать атакувати енергосистему, а поліпшення варто очікувати вже після завершення морозів.