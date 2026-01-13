Ситуація складна: у Києві дефіцит електроенергії навіть для забезпечення критичної інфраструктури – Кличко

Після обстрілу 13 січня в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна.

"Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", - зауважив Кличко.

Він також акцентував на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Києві й Бучанському районі області 13 січня запровадили екстрені відключення світла.