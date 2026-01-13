Запланована подія 2

Novus та "Сільпо" повідомили про тимчасову зупинку роботи частини магазинів через відключення світла

Сільпо
Фото: facebook.com/silpo/

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційних заявах мереж Novus та "Сільпо".

Обладнання виходить з ладу

 "Команда Novus робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч із вами.Через відключення не всі магазини можуть працювати у звичному режимі", - йдеться у повідомленні Novus.

Там просят клієнтів заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи — за посиланням або за телефоном гарячої лінії 0 800 601 729.  

У "Сільпо" натомість заявили, що через низьку температуру й часткові блекаути обладнання в окремих супермаркетах часом виходить з ладу.

"У таких випадках супермаркет може бути ненадовго зачинений. Водночас команди на місцях роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу", - наголосили в компанії.


Фото: t.me/k_dvizh

Щоб дізнатися, чи працює конкретний супермаркет «Сільпо»,  покупці можуть зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800 301 707. 

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

У відповідь на це мережа “АТБ” заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла. 

Автор:
Світлана Манько