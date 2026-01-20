Запланована подія 2

В результате атаки в Киеве перебои с водой, отоплением и светом: метро курсирует с изменениями

люди в метро
Россия снова атаковала Киев. Фото: facebook.com/kyivmetro

В ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

Об этом пишет Delo.ua.

Движение метро

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередных вражеских обстрелов поезда метро будут курсировать с изменениями, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

На красной линии движение начнется между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" с интервалом 4:30-5:00 мин. После завершения воздушной тревоги между левым и правым берегом будут ездить 2 поезда между станциями "Левобережная" - "Арсенальная" с интервалом 20-25 мин и без остановок на "Гидропарке" и "Днепре".

На зеленой линии во время воздушной тревоги движение начнется между станциями "Сырец" и "Выдубичи" с интервалом 7 мин, а между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" - 10 мин;

Движение поездов на синей линии будет происходить без изменений.

Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Атака на Киев: какие последствия

Мэр Киева Виталий Кличко   сообщил   что в Днепровском районе столицы пострадал человек.

"В Днепровском районе попадание в нежилые здания. Также есть сообщения о падении БпЛА на открытой территории. Там горят автомобили. Все службы направляются на места", -   уточнил   он впоследствии.

Позже Кличко   отметил, что в результате атаки на левом берегу столицы фиксируют перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры перешли в автономный режим питания.

Кроме того, левом берегу города   перебои   и с водоснабжением.

По словам городского головы, после этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января.

"На вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения", - отметил Кличко.

Он добавил, что коммунальщики и энергетики работают, чтобы возобновить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян.

Ситуация в столице

9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление. В некоторых домах отопления нет до сих пор.

Вместо стабилизационных отключений киевляне столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

13 января глава Киева Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает   даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак.

Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а   улучшения следует ожидать   уже после завершения морозов.

Автор:
Светлана Манько