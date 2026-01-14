Правительство обещает улучшение, эксперты сомневаются: что будет со светом в Киеве

Киевляне уже шестой день живут в условиях многочасовых отключений, а электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры. В то же время в правительстве обещают, что ситуация улучшится уже вечером 15 января, если не будет новых массированных атак. Впрочем, большинство экспертов, которых опросил Delo.ua, убеждены, что россияне не оставят атаковать энергосистему, а улучшения следует ожидать уже после завершения морозов.

После массированной российской атаки на энергетику, произошедшую в ночь на 9 января, вместо стабилизационных отключений киевляне столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями на многие часы. Проблемы продолжаются до сих пор. 13 января глава Киева Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

Уже на следующий день премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в отсутствие новых массированных обстрелов ситуация с электроснабжением в столице может улучшиться вечером 15 января.

На правом берегу Киева — в Шевченковском, Подольском, Соломенском и Голосеевском районах — применяются графики с пятью часами со светом и пятью часами отключений. На левом берегу, в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах, а также частично в Шевченковском и Оболонском районах, действуют более жесткие ограничения — от трех-четырех до девяти-десяти часов без электроснабжения. При этом Свириденко не уточнила, каким образом должны измениться графики.

В то же время в ДТЭК отметили, что в столице 14 января продолжаются экстренные отключения света (т.е. графики не работают), а в области аналогичная ситуация сохраняется в Бориспольском и Броварском районах.

Когда в Киеве снова заработают графики

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что обстрелы столичных ТЭЦ и подстанций остаются ключевым фактором длительных отключений в Киеве. По его мнению, россияне не прекратят систематические атаки на энергетическую инфраструктуру столицы во время морозов, поэтому проблемы в энергетике будут сохраняться по меньшей мере до конца зимы.

"Если россияне прекратят обстрелы на несколько недель, ситуация улучшится. Но я не верю в такой сценарий. В таких условиях до окончания морозов никакого улучшения не будет", - говорит Омельченко.

По его словам, в этих условиях киевлянам предстоит пройти несколько этапов. Во-первых, после 20 января в столичном регионе, по прогнозам, ожидается потепление, что снизит потребление электроэнергии и снизит дефицит в системе. Во-вторых, в начале февраля ощутимо возрастет продолжительность светового дня, что обеспечит дополнительные мощности от солнечных электростанций. А уже в начале марта дефицит в системе значительно сократится благодаря этим факторам. В настоящее время, по словам эксперта, киевляне находятся в самой сложной фазе отопительного сезона.

С такой оценкой соглашается аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова. Она отмечает, что россияне целенаправленно продолжают атаковать подстанции и объекты генерации с целью спровоцировать перебои с электроэнергией и теплом в Киеве и области. И хотя украинские энергетики научились достаточно быстро восстанавливать поврежденные объекты, российские дроны летают над столицей почти каждую ночь, риски нового массированного удара сохраняются. Так что рассчитывать на быстрое улучшение не стоит.

"У Правительства могут быть данные по подключению к сети восстановленных объектов. Поэтому Свириденко может обещать киевлянам улучшение ситуации с отключениями. Но стоит понимать, что новые обстрелы сделают эти заявления неактуальными. Похожую ситуацию мы наблюдали накануне Рождества, когда премьер обещала сократить отключение ", а они, напротив, наоборот.

Эксперт также соглашается, что ситуация ощутимо улучшится после завершения морозов. Сейчас многие киевляне, даже несмотря на наличие отопления, мерзнут в своих жилищах и включают обогреватели, а холод и снег дополнительно повышают аварийность оборудования, которое и без того находится в неудовлетворительном состоянии из-за многочисленных ремонтов после обстрелов.

В то же время, директор специальных программ НТЦ “Психея” Геннадий Рябцев дает более оптимистичный прогноз: уже к концу недели могут отменить экстренные отключения и вернуть графики для жителей Киева и столичного региона.

"Ситуация, безусловно, остается сложной. Да, возобновление электроснабжения является непростым процессом, но сейчас над этим работают сотни бригад. Поэтому прогноз возвращения стабилизационных графиков для Киева к концу недели постепенно становится более реальным", — отмечает эксперт.

В то же время, он отмечает, что военные риски никуда не исчезают, и в случае повторения такой же массированной атаки на энергосистему, как 9 января, достижения энергетиков могут быть нивелированы, а столица снова останется с многочасовыми экстренными отключениями.