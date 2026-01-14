В Киеве с 15 января могут улучшить графики электроснабжения

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, несмотря на постоянные удары, энергосистема держится и при условии отсутствия массированных вражеских атак с вечера 15 января в Киеве ожидается улучшение графиков электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом она рассказала во время заседания Верховной Рады.

По словам Свириденко, на правом берегу Киева применяются графики с пятью часами электроснабжения и пятью часами отключений. Это касается Шевченковского, Подольского, частично Соломенского, Голосеевского и Печерского районов.

На левом берегу, в частности в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах, а также частично в Шевченковском и Оболонском районах, действуют более жесткие графики - от трех-четырех до девяти-десяти часов без электроснабжения.

Премьер-министр подчеркнула, что в случае отсутствия новых массированных атак со стороны РФ с вечера четверга, 15 января, энергетики планируют улучшить графики отключений в столице.

В ДТЭК отметили, что в Киевской области в Бучанском районе отменили экстренные обесточения. Там начали действовать почасовые графики. В Бориспольском и Броварском районах продолжаются аварийные отключения.

Ранее Свириденко сообщала, что сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.