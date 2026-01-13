Отключение электроэнергии в Украине: почему свет подают не равномерно

В результате вражеских атак и повреждений энергоинфраструктуры отключения электроэнергии в Украине продолжаются разное время в разных регионах, а иногда даже в подъездах одного дома.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Причины неравномерного электроснабжения

Неравномерное распределение электроэнергии прежде всего связано с повреждениями сетей и техническими ограничениями, из-за которых иногда невозможно подать свет равномерно. В частности:

Электроэнергию, производимую на западе Украины, невозможно передать другим регионам из-за поврежденных подстанций и линий электропередачи. Импортируемую электроэнергию нельзя доставить потребителям в регионы с поврежденными сетями. Разные объекты имеют разную степень повреждений, в частности распределительных сетей, поэтому где-то электроэнергию подали, а где-то ремонт еще продолжается. Дома, улицы, а иногда даже подъезды одного дома могут заживаться от разных трансформаторных подстанций и линий электропередачи, и технически не всегда можно изменить схему питания. К плановым почасовым отключениям могут быть добавлены аварийные, если сеть перегружена и существует угроза аварии. Если свет находится в супермаркете или другом здании, это не означает неравномерное распределение – там может подаваться электроэнергия от зарядной станции или генератора.

Что делать, когда вокруг свет есть, а у вас нет:

Проверьте информацию у оператора распределения. Узнайте, не производятся ли аварийные отключения электроэнергии. Если такие отключения были применены, следует ожидать обновления сроков их завершения. Обратитесь к ОСМД или балансодержателю. Если свет находится в доме, но его нет в вашем доме, вероятно, произошла локальная авария или повреждены внутридомовые сети. Подайте заявку к оператору системы распределения (ОСР). Если авария не зафиксирована, оставьте заявку на проверку и ремонт. Не вмешивайтесь самостоятельно в схемы питания. Это может привести к перегрузке фаз и выведению из строя оборудования. Доверьтесь профессиональным специалистам.

"В часы, когда есть электроснабжение, потребляйте разумно, включайте приборы поочередно, чтобы не перегрузить сеть и не привести к новым аварийным отключениям", - напоминают в пресс-службе.

Как сообщала Свириденко, самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.