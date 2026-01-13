Відключення електроенергії в Україні: чому світло подають не рівномірно

Внаслідок ворожих атак та пошкоджень енергоінфраструктури відключення електроенергії в Україні тривають різний час у різних регіонах, а іноді навіть у під’їздах одного будинку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Причини нерівномірного електропостачання

Нерівномірний розподіл електроенергії насамперед пов’язаний із пошкодженнями мереж та технічними обмеженнями, через які іноді неможливо подати світло рівномірно. Зокрема:

Електроенергію, вироблену на заході України, неможливо передати до інших регіонів через пошкоджені підстанції та лінії електропередачі. Імпортовану електроенергію не можна доставити до споживачів у регіони з пошкодженими мережами. Різні об’єкти мають різний ступінь пошкоджень, зокрема розподільних мереж, тому десь електроенергію подали, а десь ремонт ще триває. Будинки, вулиці, а іноді навіть під’їзди одного будинку можуть заживлятися від різних трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі, і технічно не завжди можна змінити схему живлення. До планових погодинних відключень можуть додаватися аварійні, якщо мережа перевантажена і існує загроза аварії. Якщо світло є у супермаркеті або іншій будівлі, це не означає нерівномірний розподіл - там може подаватися електроенергія від зарядної станції чи генератора.

Що робити, коли навколо світло є, а у вас немає:

Перевірте інформацію у оператора системи розподілу. Дізнайтеся, чи не проводяться аварійні відключення електроенергії. Якщо такі відключення застосовано, слід очікувати оновлень щодо термінів їх завершення. Зверніться до ОСББ або балансоутримувача. Якщо світло є в будинку, але його немає у вашому помешканні, ймовірно, сталася локальна аварія або пошкоджено внутрішньобудинкові мережі. Подайте заявку до оператора системи розподілу (ОСР). Якщо аварія не зафіксована, залиште заявку для перевірки та ремонту. Не втручайтеся самостійно у схеми живлення. Це може призвести до перевантаження фаз і виведення з ладу обладнання. Довіртеся професійним спеціалістам.

"У години, коли є електропостачання, споживайте розумно, вмикайте прилади по черзі, щоб не перевантажити мережа та не призвести до нових аварійних вимкнень", - нагадують в пресслужбі.

Як повідомляла Свириденко, наразі найскладніша ситуація з енергетикою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.