Свириденко назвала регіони, де найскладніша ситуація з енергетикою

Найскладніша ситуація з енергетикою наразі в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. В Одеській, Харківській та Донецькій області після нічних обстрілів у деяких споживачів відсутнє електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.

Свириденко зауважила, що найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.

"Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача — відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків", - підкреслила очільниця уряду.

Вона додала, що критична інфраструктура працює безперебійно. Понад 7000 "Пунктів Незламності" розгорнуті по всій країні, а рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка.

"Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі. Уряд у постійній координації з головами ОВА і надає всю необхідну підтримку", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, 12 січня внаслідок чергової нічної атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні було знеструмлено споживачів у низці регіонів. Перебої з електропостачанням фіксувалися в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Зауважимо, через суттєве похолодання можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач.