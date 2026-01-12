Ворог знову атакував енергетику: знеструмлення зафіксовані у восьми областях

Внаслідок чергової нічної атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні було знеструмлено споживачів у низці регіонів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Роман Андарак під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, перебої з електропостачанням фіксувалися в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи енергетики розпочали ще вночі.

На Одещині та Житомирщині ремонтні роботи тривають, фахівці працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

У Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнеться після стабілізації безпекової ситуації.

У Києві та Київській області також тривають відновлювальні роботи. На частині правого та лівого берегів столиці застосовуються екстрені відключення. Водночас відбувається поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Крім того, через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються 161 населений пункт у Київській області, 48 — у Закарпатській, 36 — у Дніпропетровській та 15 — у Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Наразі в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, а також в Одеській, Харківській і Донецькій областях застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може змінюватися залежно від зниження температури повітря.

Додамо, внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини без електропостачання залишаються близько 33,5 тисячі родин.