Пошкодження та аварійні відключення: РФ знову атакувала Одещину

Внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини без електропостачання залишаються близько 33,5 тисячі родин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Одещина без електроенергії

Пошкодження є значними, тому для відновлення обладнання потрібен час. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та проводять аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі,щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Додамо, 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і водою.