Пошкодження та аварійні відключення: РФ знову атакувала Одещину

енергетика
Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація

Внаслідок чергової ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини без електропостачання залишаються близько 33,5 тисячі родин. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Одещина без електроенергії

Пошкодження є значними, тому для відновлення обладнання потрібен час. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та проводять аварійно-відновлювальні роботи.

"Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі,щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Додамо, 9 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і водою

Автор:
Ольга Опенько