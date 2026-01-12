Повреждения и аварийные отключения: РФ снова атаковала Одесскую область

В результате очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Одесской области без электроснабжения остаются около 33,5 тысяч семей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Одесская область без электроэнергии

Повреждения значительны, поэтому для восстановления оборудования требуется время. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проводят аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 7 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Добавим, 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и водой .