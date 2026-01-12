Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Повреждения и аварийные отключения: РФ снова атаковала Одесскую область

энергетика
Энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как разрешит ситуация безопасности

В результате очередной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Одесской области без электроснабжения остаются около 33,5 тысяч семей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Одесская область без электроэнергии

Повреждения значительны, поэтому для восстановления оборудования требуется время. Специалисты оценивают масштабы разрушений и проводят аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 7 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Добавим, 9 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и водой .

Автор:
Ольга Опенько