FMCG Expo 2026: 500 участников, 2 дня стратегических решений для рынка

22-23 апреля 2026 года в Киеве состоится FMCG Expo 2026

22-23 апреля 2026 года в Киеве состоится FMCG Expo 2026 — масштабный отраслевой конгресс, объединяющий более 500 производителей, ритейлеров, дистрибьюторов и экспертов FMCG-рынка.

Событие соберет представителей компаний, сегодня формирующих рынок и демонстрирующих рост даже в условиях нестабильности. Среди компаний, спикеры которых уже подтвердили участие

Roshen, Mars Украина, Круг, Данон, Auchan, EVA, Novus, TERRAFOOD, Фора, Berta группа, SAV ORBICO, Биосфера, Kormotech, NIQ, Наша Сила, Star Brands Group, Аврора, Bayadera Group, Нежинский консервный завод, Молокия, ALVIVA GROUP, BioNT, Bung.

Ключевые темы программы

  • •эффективное взаимодействие производителя с ритейлом;
  • управление портфелем и маржинальностью;
  • развитие категорий и точки роста;
  • масштабирование брендов и роль упаковки;
  • трансформация бизнес-моделей;
  • data-driven подход в продажах;
  • эффективность производства и логистики

Отдельную часть мероприятия будет занимать экспозона, где компании представляют новые продукты, инновационные решения, сервисы и технологии для FMCG-бизнеса.

К участию можно приобщиться не только как посетитель, но и экспонент, представив свои новинки профессиональной аудитории и потенциальным партнерам.

Почему стоит быть

  • 500+ участников, принимающих решение;
  • 2 дня концентрированного бизнес-контента;
  • нетворкинг с ключевыми игроками рынка;
  • возможность презентовать свои решения в экспозоне.

Регистрация открыта на официальном сайте .

FMCG Expo 2026 – событие для тех, кто хочет не просто адаптироваться к рынку, а расти вместе с ним.

Автор:
Светлана Манько