Запорожская АЭС вышла из блекаута

13 июня на Запорожской атомной электростанции возобновили внешнее электропитание. Этот случай стал 19-м блекаутом с момента ее оккупации русскими войсками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в "Энергоатоме".

По данным энергетиков, внешнее электропитание временно оккупированной ЗАЭС удалось восстановить около 14:30. Собственные нужды станции заживлены от воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная".

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что блекаут на ЗАЭС длился почти три дня. Команда МАГАТЭ контролировала ремонтные работы.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ремонт как линий электропередач, так и распределительного подразделения, необходим для предотвращения ядерной аварии.

Гросси также сообщил об усилении военной активности вокруг ЗАЭС в последнее время и подчеркнул, что это ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, повторив необходимость максимального военного воздержания вблизи всех ядерных объектов.

5 июня вступило в силу локальное перемирие вблизи оккупированной РФ Запорожской АЭС, позволяющее провести критически важный ремонт линии электропередач.

Линия 750 кВ не функционирует уже более двух месяцев, в результате чего Запорожская АЭС была полностью зависима от одной линии 330 кВ для обеспечения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.

Почему произошел 19-й блекаут на оккупированной россиянами ЗАЭС

Напомним, 10 июня в 21:09 ЗАЭС потеряла внешнее питание. Поэтому станция перешла на питание от резервных дизель-генераторов, которые обеспечивали работу критически важных систем безопасности.

Этот случай стал 19-м блекаутом Запорожской АЭС с момента ее оккупации российскими войсками и седьмым с начала 2026 года.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.