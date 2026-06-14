Запорізька АЕС вийшла із блекауту

13 червня на Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електроживлення. Цей випадок став 19-м блекаутом з моменту її окупації російськими військами.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в "Енергоатомі".

За даними енергетиків, зовнішнє електроживлення тимчасово окупованої ЗАЕС вдалося відновити близько 14:30. Власні потреби станції заживлені від повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ "Феросплавна".

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що блекаут на ЗАЕС тривав майже три дні. Команда МАГАТЕ контролювала ремонтні роботи.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ремонт як ліній електропередач, так і розподільчого підрозділу, необхідний для запобігання ядерній аварії.

Гроссі також повідомив про посилення військової активності навколо ЗАЕС в останній час і наголосив, що це ставить під загрозу ключові принципи ядерної безпеки, повторивши необхідність максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних об’єктів.

5 червня набуло чинності локальне перемир'я поблизу окупованої РФ Запорізької АЕС, яке дозволить провести критично важливий ремонт лінії електропередач.

Лінія 750 кВ не функціонує вже понад два місяці, унаслідок чого Запорізька АЕС була повністю залежною від однієї лінії 330 кВ для забезпечення електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.

Чому стався 19-й блекаут на окупованій росіянами ЗАЕС

Нагадаємо, 10 червня о 21:09 ЗАЕС втратила зовнішнє живлення. Через це станція перейшла на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечували роботу критично важливих систем безпеки.

Цей випадок став 19-м блекаутом Запорізької АЕС від моменту її окупації російськими військами та сьомим від початку 2026 року.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС є "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.