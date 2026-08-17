Націоналізований готель у Буковелі готують до продажу: кому він належить

Фонд держмайна України готує до продажу готельний комплекс AmstelSki у Буковелі, що раніше належав колишньому керівнику охорони експрезидента Віктора Януковича В’ячеславові Заневському.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Підготовка до продажу

Зазначається, що наразі у судах скасовано всі арешти та обтяження, триває інвентаризація, оцінка активів і реєстрація прав власності на земельні ділянки для подальшого продажу.

Раніше цей готель належав підсанкційній особі - В'ячеславу Заневському, офіцеру Збройних сил РФ та колишньому керівнику охорони Віктора Януковича).

За рішенням Вищого антикорупційного суду від 5 лютого 2025 його майно остаточно стягнуто в дохід держави. Зараз усі об’єкти перебувають у підпорядкуванні ФДМУ. Йдеться про 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел-Скі", земельні ділянки під комплексом, п’ять зареєстрованих торгових марок, серед яких бренди AmstelSki та DeMolen.

ФДМУ уже змінив керівництво на об'єкті для забезпечення прозорої діяльності та якісної передприватизаційної підготовки.

Хто такий В’ячеслав Заневський

В’ячеслав Заневський – колишній керівник охорони президента-втікача, російський офіцер.

Після початку повномасштабного вторгнення він відповідав за безпеку під час будівництва військово-логістичних об’єктів росіян, зокрема мосту через річку Кальміус у Маріуполі, що є частиною сухопутного коридору з Ростова-на-Дону до Криму.

Також Заневський допомагав російським військам виявляти українських патріотів, учасників АТО та військовослужбовців ЗСУ на тимчасово окупованих територіях.

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Заневського і повідомили йому про підозру.

Про готельний комплекс AmstelSki

Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо.

Згідно з даними "Опендатабот", ТОВ "Амстел-Скі" створено 2014 року, статутний капітал 20 млн грн.

У ФДМУ наголосили, що гроші від продажу готелю надійдуть у фонд відновлення України.

Раніше ФДМУ провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву.За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".