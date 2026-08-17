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Націоналізований готель у Буковелі готують до продажу: кому він належить

готель
Готель у Буковелі виставлять на аукціон. Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Фонд держмайна України готує до продажу готельний комплекс AmstelSki у Буковелі, що раніше належав колишньому керівнику охорони експрезидента Віктора Януковича В’ячеславові Заневському.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Підготовка до продажу

Зазначається, що наразі у судах скасовано всі арешти та обтяження, триває інвентаризація, оцінка активів і реєстрація прав власності на земельні ділянки для подальшого продажу.

Раніше цей готель належав підсанкційній особі - В'ячеславу Заневському, офіцеру Збройних сил РФ та колишньому керівнику охорони Віктора Януковича).

За рішенням Вищого антикорупційного суду від 5 лютого 2025 його майно остаточно стягнуто в дохід держави. Зараз усі об’єкти перебувають у підпорядкуванні ФДМУ. Йдеться про 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел-Скі", земельні ділянки під комплексом, п’ять зареєстрованих торгових марок, серед яких бренди AmstelSki та DeMolen.

ФДМУ уже змінив керівництво на об'єкті для забезпечення прозорої діяльності та якісної передприватизаційної підготовки. 

Фото 2 — Націоналізований готель у Буковелі готують до продажу: кому він належить
Фото 3 — Націоналізований готель у Буковелі готують до продажу: кому він належить
Фото 4 — Націоналізований готель у Буковелі готують до продажу: кому він належить
Фото 5 — Націоналізований готель у Буковелі готують до продажу: кому він належить

Хто такий В’ячеслав Заневський

В’ячеслав Заневський – колишній керівник охорони президента-втікача, російський офіцер.

Після початку повномасштабного вторгнення він відповідав за безпеку під час будівництва військово-логістичних об’єктів росіян, зокрема мосту через річку Кальміус у Маріуполі, що є частиною сухопутного коридору з Ростова-на-Дону до Криму.

Також Заневський допомагав російським військам виявляти українських патріотів, учасників АТО та військовослужбовців ЗСУ на тимчасово окупованих територіях.

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Заневського і повідомили йому про підозру

Про готельний комплекс AmstelSki 

Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо.

Згідно з даними "Опендатабот", ТОВ "Амстел-Скі" створено 2014 року, статутний капітал 20 млн грн.

У ФДМУ наголосили, що гроші від продажу готелю надійдуть у фонд відновлення України.

Раніше ФДМУ провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву.За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".

Автор:
Світлана Манько

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