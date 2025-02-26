Суд залишив у силі рішення про конфіскацію активів ексохоронця Януковича на користь держави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 лютого залишила чинним рішення про конфіскацію активів екскерівника охорони Віктора Януковича, офіцера російської армії на користь держави. Активи включають компанію, земельні ділянки, нерухомість, зброю та фінанси.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Конфіскація активів В’ячеслава Заневського, офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича, залишається чинною. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала рішення від 5 лютого 2025 року за позовом Мін’юсту", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, рішення про стягнення у дохід держави активів Заневського набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

До державного бюджету конфісковано:

100% ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (здійснює управління готельним комплексом AmstelSki у Буковелі);

5 об’єктів інтелектуальної власності;

12 ділянок землі;

2 квартири;

4 паркомісця;

транспортний засіб Mercedes-Benz GL 550;

10 одиниць зброї;

гроші на суму понад 300 000 гривень.

Що відомо про Заневського

В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича. Він був, власником 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел-Скі", яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Допомагав збройним силам РФ у пошукових заходах з виявлення громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО й інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією Мін’юсту, Заневський після початку повномасштабного вторгнення організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Йдеться, зокрема, про будівництво мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, що 5 лютого 2025 року суд задовольнив позов Мін’юсту, наклавши на Заневського санкцію у вигляді конфіскації його активів на користь держави.