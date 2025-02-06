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Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить

готельний комплекс AmstelSki
Готельний комплекс AmstelSki Фото: facebook.com/AmstelSki

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до В’ячеслава Заневського, колишнього керівника охорони Віктора Януковича, щодо стягнення його активів.

Про це повідомило Міністерство юстиції України. 

У дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича

Зазначається, що в дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 

  • 100% статутного капіталу ТОВ "Амстел-Скі";
  • 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності;
  • 12 земельних ділянок;
  • 2 квартири;
  • 4 паркувальні місця;
  • транспортний засіб;
  • 10 одиниць зброї;
  • гроші в розмірі, еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

У чому звинувачують Заневського

В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича. Він був, власником 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел-Скі", яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Як йдеться у повідомленні Мінʼюсту, Заневський після початку повномасштабного вторгнення організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться, зокрема, про будівництво мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Крім того, Заневський допомагав російським військовим у пошуку громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зауважимо, слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Заневського і повідомили йому про підозру

Про готельний комплекс AmstelSki 

Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо. 

Фото 2 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki
Фото 3 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki
Фото 4 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki
Фото 5 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki
Фото 6 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki
Фото 7 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki
Фото 8 — Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Фото: facebook.com/AmstelSki

Згідно з даними "Опендатабот", ТОВ "Амстел-Скі" створено 2014 року, статутний капітал 20 млн грн.

За підсумками 2023 року дохід компанії становив 4,8 млн грн, чистий збиток 302 тис грн, зобов'язання - 23,7 млн грн, активи - 40,3 млн грн.

Автор:
Світлана Манько