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Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до В’ячеслава Заневського, колишнього керівника охорони Віктора Януковича, щодо стягнення його активів.
Про це повідомило Міністерство юстиції України.
У дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича
Зазначається, що в дохід держави стягнуто такі активи Заневського:
- 100% статутного капіталу ТОВ "Амстел-Скі";
- 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності;
- 12 земельних ділянок;
- 2 квартири;
- 4 паркувальні місця;
- транспортний засіб;
- 10 одиниць зброї;
- гроші в розмірі, еквівалентному більш ніж 300 000 грн.
У чому звинувачують Заневського
В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича. Він був, власником 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел-Скі", яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.
Як йдеться у повідомленні Мінʼюсту, Заневський після початку повномасштабного вторгнення організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях.
Йдеться, зокрема, про будівництво мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.
Крім того, Заневський допомагав російським військовим у пошуку громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Зауважимо, слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Заневського і повідомили йому про підозру.
Про готельний комплекс AmstelSki
Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо.
Згідно з даними "Опендатабот", ТОВ "Амстел-Скі" створено 2014 року, статутний капітал 20 млн грн.
За підсумками 2023 року дохід компанії становив 4,8 млн грн, чистий збиток 302 тис грн, зобов'язання - 23,7 млн грн, активи - 40,3 млн грн.