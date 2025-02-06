Готельний комплекс у Буковелі стягнули в дохід держави: кому він належить

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до В’ячеслава Заневського, колишнього керівника охорони Віктора Януковича, щодо стягнення його активів.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

У дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича

Зазначається, що в дохід держави стягнуто такі активи Заневського:

100% статутного капіталу ТОВ "Амстел-Скі";

5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності;

12 земельних ділянок;

2 квартири;

4 паркувальні місця;

транспортний засіб;

10 одиниць зброї;

гроші в розмірі, еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

У чому звинувачують Заневського

В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича. Він був, власником 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел-Скі", яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Як йдеться у повідомленні Мінʼюсту, Заневський після початку повномасштабного вторгнення організовував безпекові заходи при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться, зокрема, про будівництво мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Крім того, Заневський допомагав російським військовим у пошуку громадян України – військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зауважимо, слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на В’ячеслава Заневського і повідомили йому про підозру.

Про готельний комплекс AmstelSki

Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо.

Згідно з даними "Опендатабот", ТОВ "Амстел-Скі" створено 2014 року, статутний капітал 20 млн грн.

За підсумками 2023 року дохід компанії становив 4,8 млн грн, чистий збиток 302 тис грн, зобов'язання - 23,7 млн грн, активи - 40,3 млн грн.