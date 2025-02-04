Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України: деталі

Компанія, пов'язана із сином колишнього президента-втікача Віктора Януковича Олександром, експортують за кордон вугілля з окупованих територій України.

Про це йдеться в розслідуванні опозиційного російського видання "Важные истории".

Зазначається, що Янукович-молодший займається вугільним бізнесом багато років. Ще за президентства Віктора Януковича компанія його сина експортувала вугілля з державних шахт до Європи через швейцарську Mako Trading.

У 2013 році український Forbes включив Олександра Януковича до списку найбагатших донеччан, оцінивши його статки у півмільярда доларів.

Видання пише, що після окупації на Донбасі закрили велику частину шахт, а нинішні обсяги видобутку вугілля є незначними — лише п'ять мільйонів тонн на рік.

Зв'язок компаній з Януковичем

У митній статистиці журналісти знайшли компанію "Енергоресурс", яка у 2023 та 2024 році експортувала з Росії майже півмільйона тонн вугілля. Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. Її компанії-постачальники знаходяться на окупованих українських територіях - "Торговий дім "Донське вугілля"", "РТК "Східвугілля"", шахта "Комсомолець Донбасу", шахта "Жданівська", "Імпекс-Дон" та інші.

Офіційний власник "Енергоресурсу" - Олексій Іванов. З 2016 року він працює у юридичних компаніях, пов'язаних із Олександром Януковичем.

Директор компанії Павло Земляков також, як стверджують "Важные истории"., може бути пов'язаний із структурами Януковича-молодшого.

Згідно з річним звітом "Енергоресурсу", в 2023 році компанія отримала позику в сім мільйонів доларів від Sl holdings limited. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі, раніше нею володів колишній гендиректор холдингу Януковича "Мако" Едуард Слинько.

Кому продають українське вугілля

Після купівлі вугілля на Донбасі "Енергоресурс" везе його до Туреччини. Одержувачем виступає Energy Union з Британських Віргінських островів. Російська фірма продає їй вугілля за низькою ціною - в середньому по 5,7 тисяч рублів за тонну (2,4 тис. грн). Це дозволяє заощадити на експортних митах.

У свою чергу, Energy Union може продавати це вугілля за будь-якою ціною.

"Така схема має сенс тільки якщо ці компанії афілійовані", - зазначають "Важные истории".

Також журналісти знайшли у російському реєстрі юридичних осіб філію цього офшору — "Енерджі юніон". Компанія була зареєстрована у Ростові-на-Дону у липні 2022 року. Її директором є Артем Ополинський — співробітник "Енергоресурсу".

У зв'язку із санкціями Євросоюзу в останні три роки вугілля "Енергоресурсу" йде до Туреччини. При цьому раніше серед одержувачів були Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія. За 2021-2023 роки "Енергоресурс" отримав 3,5 мільярда рублів виручки, йдеться у матеріалі.

Зауважимо, Олександр Янукович – старший син Віктора Януковича. Він виїхав з України у 2014 році, коли з країни втік його батько. В Україні Олександра Януковича оголошено в розшук. Він перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших західних країн. У жовтні 2024 року російські ЗМІ повідомляли, що Олександр отримав громадянство Росії.

У грудні 2023 року Європейський суд юстиції ухвалив виключити експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра із санкційного переліку ЄС, куди вони потрапили у зв'язку зі звинуваченнями у корупції за часів президентства в Україні.

При цьому проти Януковича і його сина зберігаються обмеження в рамках іншого пакета санкцій ЄС. Вони були введені проти них після вторгнення Росії в Україну, з формулюванням "за роль у підриві або представленні загрози територіальній цілісності країни". Це значить, що їм обом досі заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію.

Зазначимо при цьому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років тюрми. В жовтні 2020 року це рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про вбивства людей на Майдані в 2014 році та у згаданій вище справі про дезертирство. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.