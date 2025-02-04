Сын Януковича зарабатывает на продаже угля с оккупированных территорий Украины: детали

Компания, связанная с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром, экспортируют за границу уголь с оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится в расследовании оппозиционного российского издания "Важные истории".

Отмечается, что Янукович-младший занимается угольным бизнесом многие годы. Еще при президентстве Виктора Януковича компания его сына экспортировала уголь из государственных шахт в Европу через швейцарскую Mako Trading.

В 2013 году украинский Forbes включил Александра Януковича в список самых богатых дончан, оценив его состояние в полмиллиарда долларов.

Издание пишет, что после оккупации на Донбассе закрыли большую часть шахт, а нынешние объемы добычи угля незначительны — всего пять миллионов тонн в год.

Связь компаний с Януковичем

В таможенной статистике журналисты нашли компанию "Энергоресурс", которая в 2023 и 2024 году экспортировала из России около полумиллиона тонн угля. Она зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону. Ее компании-поставщики находятся на оккупированных украинских территориях — "Торговый дом "Донский уголь"", "РТК "Востокуголь"", шахта "Комсомолец Донбасса", шахта "Ждановская", "Импекс-Дон" и другие.

Официальный владелец "Энергоресурса" – Алексей Иванов. С 2016 года он работает в юридических компаниях, связанных с Александром Януковичем.

Директор компании Павел Земляков также, как утверждают "Важные истории", может быть связан со структурами Януковича-младшего.

Согласно годовому отчету "Энергоресурса", в 2023 году компания получила ссуду в семь миллионов долларов от Sl holdings limited. Эта компания зарегистрирована на Кипре, ранее ею владел бывший гендиректор холдинга Януковича "Мако" Эдуард Слинько.

Кому продают украинский уголь

После покупки угля на Донбассе "Энергоресурс" везет его в Турцию. Получателем выступает Energy Union с Британских Виргинских островов. Российская фирма продает ей уголь по низкой цене – в среднем по 5,7 тысячи рублей за тонну (2,4 тыс. грн). Это позволяет сэкономить на экспортных пошлинах.

В свою очередь, Energy Union может продавать этот уголь по любой цене.

"Такая схема имеет смысл только если эти компании аффилированы", — отмечают "Важные истории".

Также журналисты нашли в российском реестре юридических лиц филиал этого оффшора — "Энерджи юнион". Компания была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в июле 2022 года. Ее директором является Артем Ополинский — сотрудник "Энергоресурса".

В связи с санкциями Евросоюза в последние три года уголь "Энергоресурса" идет в Турцию. Ранее среди получателей были Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. За 2021-2023 годы "Энергоресурс" получил 3,5 млрд рублей выручки, говорится в материале.

Отметим, Александр Янукович – старший сын Виктора Януковича. Он уехал из Украины в 2014 году, когда из страны скрылся его отец. В Украине Александр Янукович объявлен в розыск. Он находится под санкциями США, Евросоюза и других западных стран. В октябре 2024 г. российские СМИ сообщали, что Александр получил гражданство России.

В декабре 2023 года Европейский суд юстиции принял исключение экспрезидента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного перечня ЕС, куда они попали в связи с обвинениями в коррупции во время президентства в Украине.

При этом против Януковича и его сына сохраняются ограничения в рамках другого пакета санкций ЕС. Они были введены против них после вторжения России в Украину с формулировкой "за роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности страны". Это значит, что им до сих пор запрещено владеть активами в Евросоюзе и въезжать на его территорию.

Отметим, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экспрезиденту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд .

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу об убийствах людей на Майдане в 2014 году и в вышеупомянутом деле о дезертирстве. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экспрезидента по захвату им государственной власти: в нем к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.