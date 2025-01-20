Приобретением угольной шахты бывшим нардепом занялся АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к рассмотрению дела о приобретении бывшим народным депутатом Максимом Ефимовым контроля над шахтой в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что регулятор приступил к рассмотрению дела, так как видит признаки совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны бывшего нардепа во время вступления контроля над обществом с ограниченной ответственностью "Шахта 1-3 "Новогродовская" в 2024 году.

По данным ведомства, Ефимов приобрел долю предприятия по добыче угля, обеспечивающего достижение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества, без получения соответствующего разрешения АМКУ, наличие которого необходимо.

Кто такой Максим Ефимов

Отметим, что Ефимов является одним из самых богатых людей Донецкой области и Украины в целом. На 2021 год издание Forbes.ua оценивало его состояние в 205 миллионов долларов, ставя на 51-е место в рейтинге самых богатых украинцев.

Ефимов является президентом и миноритарным акционером магазина завода "Энергомашспецсталь", который через кипрскую EMSS Holdings Limited контролирует российская компания "Атомэнергомаш", входящая в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом". Предприятие в апреле 2022 года подверглось ракетным обстрелам, после чего прекратило работу.

Кроме того, бывший нардеп фигурировал в СМИ как совладелец Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. В свою очередь, "Энергоинвест холдинг", связывающий с Ефимовым, владеет 60,85% энергогенерирующей компании "Донбассэнерго".

В мае 2022 года Ефимов перешел в новую группу "Восстановление Украины", а в декабре 2023 года решил сложить полномочия.

В августе 2024 года Ефимов стал бенефициарным владельцем ООО Шахта 1-3 "Новогродовская", расположенной в Покровске Донецкой области и занимающейся добычем каменного и бурого угля.

По данным "Опендатабота", чистая прибыль ООО Шахта 1-3 "Новогродовская" в 2023 году составила 324,9 млн грн.