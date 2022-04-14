Оккупанты нанесли ракетный удар по "Энергомашспецстали" в Краматорске

Вооруженные силы Российской Федерации 14 апреля нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Пострадал один из цехов ПАО "Энергомашспецсталь".

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Об этом сообщил собственник предприятия, народный депутат Максим Ефимов в Facebook.

"Час назад ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов", — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что количество жертв и разрушения уточняются. При этом он подчеркнул, что на предприятии не было военных. По его мнению, РФ пытается таким образом разрушить промышленность Украины.

Ранее по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека. Тогда на вокзале в момент удара находились тысячи человек, которые собирались эвакуироваться.

Как заявил президент Владимир Зеленский, удар по вокзалу Краматорска был нанесён российскими оккупантами "Точкой-У".