- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по "Энергомашспецстали" в Краматорске
Вооруженные силы Российской Федерации 14 апреля нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Пострадал один из цехов ПАО "Энергомашспецсталь".
Об этом сообщил собственник предприятия, народный депутат Максим Ефимов в Facebook.
"Час назад ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов", — рассказал Ефимов.
Он уточнил, что количество жертв и разрушения уточняются. При этом он подчеркнул, что на предприятии не было военных. По его мнению, РФ пытается таким образом разрушить промышленность Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека. Тогда на вокзале в момент удара находились тысячи человек, которые собирались эвакуироваться.
Как заявил президент Владимир Зеленский, удар по вокзалу Краматорска был нанесён российскими оккупантами "Точкой-У".