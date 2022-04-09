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ЖД-вокзал Краматорска приостановил свою работу
Железнодорожный вокзал Краматорска из-за повреждений, вызванных вчерашним обстрелом со стороны войск РФ, приостанавливает работу.
Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", эвакуация людей продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.
Ввиду растущего числа атак по гражданским объектам, в частности по вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и так далее.
Со станции "Покровск" 9 апреля отправятся следующие пассажирские и электропоезда:Подписывайтесь на наш Telegram канал
– Покровск – Черновцы 13:00;
– Покровск – Чоп 16:00;
– Покровск – Пятихатки – Львов 12:30;
– Покровск – Пятихатки – Львов 14:30.
Со станции "Славянск" 9 апреля отправятся следующие поезда:
– №45 Славянск – Ужгород 12:30;
– №273 Славянск – Черновцы 14:00;
– №275 Славянск – Тернополь 15:00;
– №277 Славянск – Львов 16:30.
Также со станции "Славянск" будут отправлены два электропоезда диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале.
Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.