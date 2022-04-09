ЖД-вокзал Краматорска приостановил свою работу

Железнодорожный вокзал Краматорска из-за повреждений, вызванных вчерашним обстрелом со стороны войск РФ, приостанавливает работу.

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Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", эвакуация людей продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области.

Ввиду растущего числа атак по гражданским объектам, в частности по вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и так далее.

Со станции "Покровск" 9 апреля отправятся следующие пассажирские и электропоезда:

– Покровск – Черновцы 13:00;

– Покровск – Чоп 16:00;

– Покровск – Пятихатки – Львов 12:30;

– Покровск – Пятихатки – Львов 14:30.

Со станции "Славянск" 9 апреля отправятся следующие поезда:

– №45 Славянск – Ужгород 12:30;

– №273 Славянск – Черновцы 14:00;

– №275 Славянск – Тернополь 15:00;

– №277 Славянск – Львов 16:30.

Также со станции "Славянск" будут отправлены два электропоезда диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.