Залізничний вокзал Краматорська призупинив свою роботу

Залізничний вокзал Краматорська через пошкодження, спричинені вчорашнім обстрілом з боку військ РФ, призупиняє роботу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", евакуація людей продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема на вокзали, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів і так далі.

Зі станції "Покровськ" 9 квітня вирушать такі пасажирські та електропоїзди:

– Покровськ – Чернівці 13:00;

– Покровськ – Чоп 16:00;

– Покровськ – П'ятихатки – Львів 12:30;

– Покровськ – П'ятихатки – Львів 14.30.

Зі станції "Слов'янськ" 9 квітня вирушать наступні поїзди:

– №45 Слов'янськ – Ужгород 12:30;

– №273 Слов'янськ – Чернівці 14:00;

- №275 Слов'янськ — Тернопіль 15:00;

- №277 Слов'янськ — Львів 16:30.

Також зі станції "Слов'янськ" буде відправлено два електропоїзди диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.