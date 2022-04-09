- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Залізничний вокзал Краматорська призупинив свою роботу
Залізничний вокзал Краматорська через пошкодження, спричинені вчорашнім обстрілом з боку військ РФ, призупиняє роботу.
Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", евакуація людей продовжиться зі Слов'янська та Покровська на Донеччині, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.
Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема на вокзали, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів і так далі.
Зі станції "Покровськ" 9 квітня вирушать такі пасажирські та електропоїзди:Підписуйтесь на наш Telegram канал
– Покровськ – Чернівці 13:00;
– Покровськ – Чоп 16:00;
– Покровськ – П'ятихатки – Львів 12:30;
– Покровськ – П'ятихатки – Львів 14.30.
Зі станції "Слов'янськ" 9 квітня вирушать наступні поїзди:
– №45 Слов'янськ – Ужгород 12:30;
– №273 Слов'янськ – Чернівці 14:00;
- №275 Слов'янськ — Тернопіль 15:00;
- №277 Слов'янськ — Львів 16:30.
Також зі станції "Слов'янськ" буде відправлено два електропоїзди диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі.
Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.