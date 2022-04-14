Окупанти завдали ракетного удару по "Енергомашспецсталі" у Краматорську

Збройні сили Російської Федерації 14 квітня завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. Постраждав один із цехів ПАТ "Енергомашспецсталь".

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Про це повідомив власник підприємства, народний депутат Максим Єфімов у Facebook.

"Годину тому ракета потрапила в ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень", — розповів Єфімов.

Він уточнив, що кількість жертв та руйнування уточнюються. При цьому він наголосив, що на підприємстві не було військових. На його думку, РФ намагається в такий спосіб зруйнувати промисловість України.

Раніше по залізничному вокзалу Краматорська було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 людини. Тоді на вокзалі в момент удару були тисячі людей, які збиралися евакуюватися.

Як заявив президент Володимир Зеленський, удару по вокзалу Краматорська було завдано російськими окупантами "Точкою-У".