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Окупанти завдали ракетного удару по "Енергомашспецсталі" у Краматорську
Збройні сили Російської Федерації 14 квітня завдали чергового ракетного удару по Краматорську Донецької області. Постраждав один із цехів ПАТ "Енергомашспецсталь".
Про це повідомив власник підприємства, народний депутат Максим Єфімов у Facebook.
"Годину тому ракета потрапила в ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень", — розповів Єфімов.
Він уточнив, що кількість жертв та руйнування уточнюються. При цьому він наголосив, що на підприємстві не було військових. На його думку, РФ намагається в такий спосіб зруйнувати промисловість України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше по залізничному вокзалу Краматорська було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 людини. Тоді на вокзалі в момент удару були тисячі людей, які збиралися евакуюватися.
Як заявив президент Володимир Зеленський, удару по вокзалу Краматорська було завдано російськими окупантами "Точкою-У".