Придбанням вугільної шахти колишнім нардепом зайнявся АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо набуття колишнім народним депутатом Максимом Єфімовим контролю над шахтою в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор розпочав розгляд справи, так як вбачає ознаки вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку колишнього нардепа під час набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю "Шахта 1-3 "Новогродівська" у2024 році.

За даними відомства, Єфімов придбав частку підприємства з видобутку вугілля, що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу АМКУ, наявність якого необхідна.

Хто такий Максим Єфімов

Зазначимо, що Єфімов є одним з найбагатіших людей Донецької області та України загалом. На 2021 рік видання Forbes.ua оцінювало його статки в 205 мільйонів доларів, ставлячи на 51-е місце в рейтингу найбагатших українців.

Єфімов є президентом і міноритарним акціонером краматорського заводу "Енергомашспецсталь", який через кіпрську EMSS Holdings Limited контролює російська компанія "Атоменергомаш", що входить до енергомашинобудівного дивізіону держкорпорації "Росатом". Підприємство у квітні 2022 року зазнало ракетного обстрілу, після чого припинило роботу.

Крім того, колишній нардеп фігурував у ЗМІ як співвласник Старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. В свою чергу, "Енергоінвест холдинг", який повʼязують з Єфімовим, володіє 60,85% енергогенеруючої компанії "Донбасенерго".

У травні 2022 року Єфімов перейшов до нової групи "Відновлення України", а у грудні 2023 вирішив скласти повноваження.

У серпні 2024 року Єфімов став бенефіціарним власником ТОВ Шахта 1-3 "Новогродівська", яка розташована у Покровську Донецької області та займається добування кам'яного та бурого вугілля.

За даними "Опендатабот", чистий прибуток ТОВ Шахта 1-3 "Новогродівська" у 2023 році становив 324, 9 млн грн.