Нардеп Єфімов вирішив скласти мандат у Раді: чим пояснює рішення

Депутат Верховної Ради з групи "Відновлення України" Максим Єфімов вирішив скласти повноваження. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці. За словами політика, рішення викликане відсутністю в нього часу на депутатську роботу.

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"Від початку повномасштабної війни місцеві громади живуть у новій політичній реальності. У мирний час життя на місцях залежало від узгоджених дій Уряду й Верховної Ради. І їхньої здатності забезпечувати розвиток. Як представник Краматорська у парламенті, я сфокусував ці зусилля у політику масштабних трансформацій нашого міста", - зазначив він.

За словами Єфімова, він відчуває, як війна щодня зменшує вагу інституцій, посилюючи запит на персональне лідерство, яке полягає у здатності забезпечити людям безпеку, економічну активність і соціальний захист.

Депутат вказав, що Краматорськ завдяки зусиллям місцевої влади під час війни з РФ перетворився на ключовий прифронтовий вузол країни, ставши прихистком для десятків тисяч цивільних переселенців і хабом, що забезпечує потреби військових.

"Наразі команда максимально залучена у процесах збереження промислового та економічного потенціалу міста. Зокрема, шляхом релокації потужностей, із облаштуванням на нових місцях наших спеціалістів – найціннішого активу української Перемоги. Ці зусилля не лишають часу на щось інше. Зокрема і на депутатську діяльність. В умовах війни вона вимагає забагато зусиль", - нарікає Єфімов.

При цьому, як зазначив нардеп, "лідерство не потребує формального статусу", але вимагає особистого залучення у процеси, саме тому він і вирішив скласти мандат у Раді, не бажаючи імітувати діяльність у ній.

"Лідерство насамперед вимагає позбутися ілюзій. Зокрема ілюзій влади. Упевнений, це рішення дозволить мені зосередитися на питаннях захисту рідної Краматорської громади, усієї Донеччини та загалом України", - заявив він.

Хто такий Максим Єфімов

Зазначимо, що Єфімов є одним з найбагатіших людей Донецької області та України загалом. На 2021 рік видання Forbes.ua оцінювало його статки в 205 мільйонів доларів, ставлячи на 51-е місце в рейтингу найбагатших українців.

Єфімов є президентом і міноритарним акціонером краматорського заводу "Енергомашспецсталь", який через кіпрську EMSS Holdings Limited контролює російська компанія "Атоменергомаш", що входить до енергомашинобудівного дивізіону держкорпорації "Росатом". Підприємство у квітні 2022 року зазнало ракетного обстрілу, після чого припинило роботу.

Крім того, нардеп фігурував у ЗМІ як співвласник Старокраматорського машинобудівного заводу та Краматорського заводу важкого верстатобудування. В свою чергу, "Енергоінвест холдинг", який повʼязують з Єфімовим, володіє 60,85% енергогенеруючої компанії "Донбасенерго".

В 2007 році Єфімов був обраний депутатом Краматорської міськради від Партії регіонів, а в 2010 році був переобраний. В 2014 році балотувався до Ради як самовисуванець від одномандатного округу №48. Після обрання увійшов до фракції "Блок Петра Порошенка". Був першим заступником голови комітету з питань промислової політики та підприємництва.

На місцевих виборах 2015 року балотувався в мери Краматорська, але не отримавши посади, продовжив бути нардепом. На парламентських виборах 2019 року переобрався від того ж округу як самовисуванець, увійшовши до депутатської групи "Довіра".

У травні 2022 року Єфімов перейшов до нової групи "Відновлення України". Є членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Зазначимо, що оскільки Єфімов є мажоритарником, його наразі ніхто в парламенті не замінить через неможливість проведення довиборів під час дії військового стану.