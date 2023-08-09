Мінус один: Рада забрала мандат у нардепа Холодова, який проживає за кордоном

Верховна Рада на засіданні 9 серпня достроково припинила повноваження народного депутата Андрія Холодова.

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За постанову №9575 проголосували 308 народних обранців.

Железняк додав, що у парламенті залишилось 403 депутати.

Андрій Холодов: у Відні й на Кіпрі

У квітні 2022 року стало відомо, що нардеп Холодов перетнув державний кордон України. Разом із ним була, зокрема, його дружина Катерина Шаховська. Тоді в "Слузі народу" пояснювали це гуманітарною місією, "деталі якої не можна повідомляти".

Восени журналісти "Української правди" помітили Холодова у Відні. Тоді в контексті питання про те, чому він пропустив засідання парламенту, депутат сказав: "[На] декілька днів я можу завітати, чому я не можу бути тут?".

Незодавно проєкт "Схеми" опублікував розслідування, згідно з яким Холодов виїжджав із України, зокрема, в червні, серпні, вересні, жовтні та грудні 2022 року. У січні 2023-го він прибув в Україну на 10 днів, після чого виїхав і з того часу не повернувся. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Невдовзі після публікації цього матеріалу стало відомо, що Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Із партії "Слуга народу" його виключили.