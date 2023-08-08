"Як мінімум підуть під суд": Зеленський пригрозив корупціонерам у владі втратою посад

Президент Володимир Зеленський вказує, що чиновники та депутати Верховної Ради, викриті у корупційних зловживаннях, мають щонайменше втрачати владу й ставати фігурантами кримінального переслідування.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, коментучи досягнутий у вівторок "правоохоронний результат", під чим, очевидно, мається на увазі викриття на хабарництві нардепа від пропрезидентської партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

"Я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу... Кожен такий день – із результатами – наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день – із правоохоронним результатом для України. Для очищення України", - заявив глава держави.

Президент підкреслив, що всі знають, що держава має змінитися, пройти трансформацію, але виражатися це має в позбавленні корупціонерів посад та переміщенні їх на лаву підсудних.

"Це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі "на кишеню", а не заради України. Кожен такий ділок як мінімум піде під суд", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 8 серпня опублікувало відео викриття "на гарячому" депутата Гунька, який отримав пакет з грошима від бізнесмена, якому обіцяв забезпечити надання у оброблення земельних ділянок, що знаходяться у власності Національної академії аграрних наук.

Крім цього, у вівторок голова парламентської фракції СН Давид Арахамія ініціював негайне виключення з неї депутата Богдана Торохтія, що оскандалився купівлею дорогих авто та виїздами за кордон, а також отримував, як повідомляється, незаконні компенсації за винайм житла у столиці.

Арахамія закликав Торохтія відмовитися від мандату в Раді та повернути виплачені йому компенсації в бюджет. При цьому сам скандал довкола цього депутата виник ще в кінці травня, однак досі на його статус це не впливало.

Тиждень тому інший депутат Ради від "Слуги народу" Андрій Холодов склав повноваження після того, як стало широко відомо, що він вже півроку не перебував в Україні, а живе за кордоном, зокрема на Кіпрі. Втім, щодо цього питання парламент ще не голосував.

Раніше ж, 27 липня Рада достроково припинила повноваження ще одного депутата від СН Юрія Арістова який вирішив піти з парламенту після скандалу з відпочинком на Мальдівах. Колишнього вже нардепа тепер підозрюють в підробленні документів, що дозволило йому продовжити перебування за кордоном. Наразі суд відпустив його під особисте зобов'язання.