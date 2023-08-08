"Как минимум пойдут под суд": Зеленский пригрозил коррупционерам во власти потерей должностей

Президент Владимир Зеленский указывает, что чиновники и депутаты Верховной Рады, разоблаченные в коррупционных злоупотреблениях, должны по меньшей мере терять власть и становиться фигурантами уголовного преследования.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, комментируя достигнутый во вторник "правоохранительный результат", под чем, очевидно, подразумевается разоблачение на взяточничестве нардепа от пропрезидентской партии "Слуга народа" Анатолия Гунько.

"Я благодарю всех, кто качественно служит нашему государству, качественно работает на государство. Всегда должен быть результат для Украины. Каждый день на фронте и в тылу... Каждый такой день – с результатами – приближает нашу победу. Как сегодняшний день – с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что все знают, что государство должно измениться, пройти трансформацию, но выражаться это должно в лишении коррупционеров должностей и перемещении их на скамью подсудимых.

"Это значит, что на государственных должностях или народными депутатами Украины точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины. Каждый такой делец как минимум пойдет под суд", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро 8 августа опубликовало видео разоблачения депутата Гунько, получившего пакет с деньгами от бизнесмена, которому обещал обеспечить предоставление в обработку земельных участков, находящихся в собственности Национальной академии аграрных наук.

Кроме того, во вторник глава парламентской фракции СН Давид Арахамия инициировал немедленное исключение из нее депутата Богдана Торохтия, оскандалившегося покупкой дорогих авто и выездами за границу, а также получавшего, как сообщается, незаконные компенсации за аренду жилья в столице.

Арахамия призвал Торохтия отказаться от мандата в Раде и вернуть выплаченные ему компенсации в бюджет. При этом сам скандал вокруг депутата возник еще в конце мая, однако до сих пор на его статус это не влияло.

Неделю же назад другой депутат Рады от "Слуги народа" Андрей Холодов сложил полномочия после того, как стало широко известно, что он уже полгода не находился в Украине, а живет за границей, в том числе на Кипре. Впрочем, по этому вопросу парламент еще не голосовал.

Ранее же, 27 июля Рада досрочно прекратила полномочия еще одного депутата от СН Юрия Аристова, который решил уйти из парламента после скандала с отдыхом на Мальдивах. Бывшего уже нардепа теперь подозревают в подделке документов, что позволило ему продлить пребывание за границей. Суд пока отпустил его под личное обязательство.