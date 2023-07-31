"Слугу народа" Холодова исключили из партии: СМИ выяснили, что он с января живет за границей

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочий. Об этом 31 июля сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Как отметил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, временно в Раде будет 402 депутата. Впоследствии в парламенте появится следующий депутат по списку "Слуги народа".

Обновлено. Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк сообщила, что подписала распоряжение об исключении Холодова из политсилы.

Андрей Холодов: расследования журналистов

Еще в апреле 2022 года стало известно, что нардеп Холодов пересек государственную границу. Вместе с ним была, в частности, его жена Екатерина Шаховская. Тогда в "Слуге народа" объясняли это гуманитарной миссией, "детали которой нельзя сообщать".

Осенью 2022 журналисты "Украинской правды" заметили Холодова в Вене. Тогда в контексте вопроса о том, почему он пропустил заседания парламента, депутат сказал: "[На] несколько дней я могу посетить, почему я не могу быть здесь?".

На днях проект "Схемы" опубликовал расследование, согласно которому Холодов выезжал из Украины, в частности, в июне, августе, сентябре, октябре и декабре 2022 года. В январе 2023 года он прибыл в Украину на 10 дней, после чего уехал и с тех пор не вернулся. По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где у него семейное имение.