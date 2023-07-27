Зеленский призвал "до секунды" проверять заграничные поездки депутатов и чиновников

Президент Владимир Зеленский указывает, что соответствие заявленных намерений относительно выездов за границу депутатов и чиновников реальным целям пребывания вне Украины должно проверяться очень тщательно.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, комментируя лишние мандата в Верховной Раде депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрия Аристова после скандала с его выездом на отдых на Мальдивы.

"Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Считаю, что скажу сейчас также справедливо: каждое намерение куда-либо поехать за границу любого чиновника, любого депутата стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", - заявил президент.

Само видеообращение президент записал в Спасо-Преображенском соборе в Одессе, который получил разрушения во время российской ракетной атаки в ночь на 23 июля. В четверг президент осмотрел объект вместе с начальником обладминистрации Олегом Кипером.

Напомним, что 27 июля у Аристова был проведен обыск, после чего ему сообщили о подозрении в служебном подлоге. Оказалось, что он находился за пределами Украины более полутора месяцев - с 5 июня по 22 июля.

Причиной для выезда, который должен был длиться всего три дня, депутат указал визит через Польшу в Литву для "углубления двустороннего сотрудничества", однако впоследствии он уехал с женой и детьми на Мальдивы.

При этом он известно, что пребывая за границей, нардеп дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева: по данным Госбюро расследований, в электронную систему здравоохранения при этом были внесены недостоверные сведения, поскольку медосмотр Аристова фактически не производился.