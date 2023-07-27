Зеленський закликав "до секунди" перевіряти закордонні поїздки депутатів та чиновників

Президент Володимир Зеленський вказує, що відповідність заявлених намірів щодо виїздів за кордон депутатів та чиновників реальним цілям перебування поза Україною має перевірятися дуже ретельно.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, коментуючи позбавлення мандату у Верховній Раді депутата від пропрезидентської партії "Слуга народу" Юрія Арістова після скандалу з його виїздом на відпочинок на Мальдіви.

"Київ. Сьогодні мінус один депутат Верховної Ради України. Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір кудись поїхати за кордон будь-якого посадовця, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", - заявив президент.

Саме відеозвернення президент записав у Спасо-Преображенському соборі в Одесі, який отримав руйнування під час російської ракетної атаки у ніч на 23 липня. У четвер президент оглянув об'єкт разом з начальником обладміністрації Олегом Кіпером.

Нагадаємо, що 27 липня у Арістова було проведено обшук, після чого йому повідомили про підозру в службовому підробленні. Виявилося, що він перебував за межами України більш ніж півтора місяці - з 5 червня по 22 липня.

Причиною для виїзду, який мав продовжуватися лише три дні, депутат вказав візит через Польщу до Литви для "поглиблення двостороннього співробітництва", однак згодом він поїхав з жінкою та дітьми на Мальдіви.

При цьому відомо, що він, перебуваючи вже за кордоном, дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва: за даними Держбюро розслідувань, до електронної системи охорони здоров’я при цьому було внесено недостовірні відомості, оскільки медогляд Арістова фактично не здійснювався.