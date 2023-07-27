Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський 27 липня відвідав Одесу, де, зокрема, оглянув руйнування Спасо-Преображенського собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу цивільної інфраструктури та історичного центру Одеси.

Як повідомили у прес-службі глави держави, йому розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан. Президента поінформували, що нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди. Також в Офісі президента нагадують, що готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

Крім того, повідомляється, що під час робочого візиту до Одеси в четвер Зеленський відвідав реабілітаційні відділення у медичних закладах, де проходять програми фізичної реабілітації та відновлення українські військові.

Президент поспілкувався із захисниками, які перебувають на реабілітації в одному з них, де відкрито відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, та побажав їм здоров'я та якнайшвидшого відновлення.

У іншому, капітально відремонтованому й переоснащеному центрі президенту розповіли, що в цьому закладі проводиться комплексна медична реабілітація постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових і цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану.

Глава держави поспілкувався з медпрацівниками з різних куточків України та від імені всього українського народу привітав їх із професійним святом, подякувавши за самовіддану працю, досвід і професіоналізм. Крім того, президент вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

Що сталося з одеським собором

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня храм зазнав значних руйнувань через ракетну атаку з боку Росії. Було повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі. Начальник Одеської обласної військової адміністрації заявляв, що йдеться про пряме влучання по собору російської ракети.

Про це ж у четвер заявив і Зеленський, вказавши, що російська ракета поцілила у вівтар. При цьому попри руйнування та пожежу в храмі було Касперовську ікону Божої матері, яка в релігійних колах вважається оберегом Одеси.

Спасо-Преображенський кафедральний собор є найбільшим православним храмом Одеси. Перший храм на цьому місці був закладений ще у 1795 році та освячений у 1808-му. За комуністичної влади у 1936 році об'єкт був підірваний та знесений.

Копія попереднього собору було відбудувано у 1999–2011 роках на місці зруйнованого. Храм належить до Української православної церкви, яка, в свою чергу, має канонічне підпорядкування Руській православній церкві. Собор у липні 2010 року освячував російський патріарх Кирил.