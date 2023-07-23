Россияне ударили ракетами по Одессе: один человек погиб, 22 ранены (ФОТО/ВИДЕО)

Российские оккупанты в ночь на 23 июля нанесли очередной ракетный удар по Одессе, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, войска РФ убили одного человека и ранили еще 19.

Враг разрушил шесть жилых домов, среди которых и многоквартирные. Также обстрелом были повреждены два памятника архитектуры, храм, десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Как сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг", во время ракетной атаки враг применил по Одесской области по меньшей мере пять видов ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22, "Искандер-К", а также баллистические "Искандер-М".

Силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть ракет. Остальные нанесли разрушения, в частности, портовой инфраструктуре.

"По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно будет изменен маршрут городского транспорта", – говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: Олег Кипер / Telegram Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: Олег Кипер / Telegram Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: Олег Кипер / Telegram Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: Олег Кипер / Telegram Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: Олег Кипер / Telegram Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: ОК "Юг" / Facebook Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: ОК "Юг" / Facebook Последствия российского обстрела Одессы, 23 июля 2023. Фото: ОК "Юг" / Facebook

Что касается пострадавших, то известно, что среди них четверо детей. Одиннадцать взрослых и трое детей госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Также в ОК "Юг" уточнили, что поврежденный храм – это собор УПЦ МП на одной из центральных площадей Одессы, туда попала российская ракета. А в Telegram-канале Одесского городского совета указали, что речь идет о Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Обновлено в 09:27. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего оккупанты запустили по Одесской области 19 ракет разных типов:

пять крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

две баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Силы и средства Воздушных сил уничтожили девять воздушных целей: четыре "Калибра" и пять ракет "Искандер-К".

Обновлено в 09:33. Пресс-служба Нацполиции Украины проинформировала, что в результате ночного обстрела Одессской области ранения получили 22 человека.

Обстрелы Одессы: что известно

В последние дни российские оккупанты активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля враг применил ракеты и беспилотники. Тогда силы ПВО уничтожили враждебные цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. Тогда пострадали более десяти человек.

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала нехватку у Украины средств противовоздушной обороны.

Еще раз войска РФ атаковали Одессу в ночь на 20 июля. Тогда разрушения были в центре областного центра, погиб охранник гражданского здания, а еще несколько человек пострадали.

А на следующие сутки вражеские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Кроме того, оккупанты обстреляли важный объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.